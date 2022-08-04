Почти треть социально значимых продуктов подорожали на Южном Урале

В Челябинской области растут цены на картофель, растительное масло и мясо кур.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 10 позиций показали снижение цен, а 4 – выросли за последние 2 недели.

Анализ информации министерства сельского хозяйства региона (из торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Спар», «Ашан») показал, что больше всего цены снизились на картофель (-14,79%, или 8,90 рубля за килограмм), свежую белокочанную капусту (-14,64%, или 5,09 рубля за килограмм) и куриные яйца (-9,58%, или 6,24 рубля за десяток).

Подорожали пшеничная мука (+2,98%, или 1,52 рубля за килограмм), подсолнечное масло (+2,43%, или 2,85 масло), а также охлажденные и мороженые куры (+2,06%, или 3,46 рубля за килограмм).

КСП продолжит мониторить цены на социально значимые продукты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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