С отравлением детей в уральском лагере разбирается Следственный комитет

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Челябинской области представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском оздоровительном лагере «Еланчик» в Миассе (ст. 238 УК РФ).

Как уже сообщал «Новый День», более 30 детей в возрасте от 8 до 17 лет 2 августа почувствовали недомогание. Медики не исключают, что отравление произошло после вечернего приема пищи.

Бастрыкин потребовал всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, установив причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Челябинск, Павел Зварзин

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