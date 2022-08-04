В уральском поселке завелись гламурные козы

Жители Челябинской области столкнулись с козами розового цвета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», животные с аномальным цветом шерсти обитают в поселке Арсинском Нагайбакского района. Об этом южноуральцы рассказали в социальных сетях, прикрепив к сообщению небольшой видеоролик.

Впрочем, необычным оттенком могут «похвастаться» не только козы. По словам жителей, в «гламурный розовый цвет» окрасился весь поселок.

«Всему виной дорога, которую отсыпали цветной глиной с камнями, – пишут в паблике «Регион 74 – Южный Урал и Челябинск». – После проезда машины розовая пыль стоит столбом, а потом оседает всюду. Козы окрасились в розовый цвет, окна открывать жители боятся, а у многих пропал урожай».

Соседи «гламурного» поселка его жителям откровенно сочувствуют. «Там не только козы розовые, там весь поселок в этой гадости, люди ходят и дышат этим, насыпали по улицам, в центре поселка – где все магазины находятся, медпункт, что дышать просто невозможно», – сетуют южноуральцы.

По словам посельчан, они давно ждут, что дороги у них заасфальтируют. Но власти не торопятся. «Одну улицу заасфальтировали – и все на этом, хотя поселок большой и люди там живут... Конечно, кому нужны поселки», – горько констатируют участники обсуждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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