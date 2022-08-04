В прокуратуре заявили о росте преступности в Челябинской области

Прокуратура Челябинской области констатировала рост преступности в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе расширенного заседания коллегии надзорного ведомства подведены итоги работы в первом полугодии 2022 года.

«Прокурорами выявлено свыше 32 тысяч нарушений законов, для их устранения внесено 8,5 тысячи представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 7 тысяч лиц, по материалам прокурорских проверок следователи и дознаватели возбудили 166 уголовных дел», – уточнили представители прокуратуры.

В ведомстве отметили рост количества обращений о нарушении пенсионных прав. В ходе проверок в подразделениях Пенсионного фонда России были пресечены факты бездействия при назначении пенсий, выплачена компенсация 160 жителям области на сумму 900 тысяч рублей.

Выявлено на 41% больше нарушений закона при выполнении национальных проектов, в следственные органы направлено 2 материала прокурорских проверок для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Больше выявлено нарушений и преступлений коррупционного характера, половина преступлений в этой сфере связана со взяточничеством.

«Криминогенная обстановка в регионе характеризуется ростом преступности на 3 %, в том числе убийств, мошенничеств, угонов автотранспорта, преступлений в общественных местах, судимыми лицами, – отметили в прокуратуре. – Принятые вместе с правоохранительными органами шаги позволили снизить количество изнасилований, краж, грабежей, разбоев, поджогов, фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрываемость преступлений составила 56,6 %".

В судебных стадиях судопроизводства поддержано государственное обвинение по 11,6 тысячи уголовных дел, предъявлено 6,3 тысячи исков в суды общей юрисдикции, в арбитражный суд направлено 41 заявление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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