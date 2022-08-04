В Челябинской области погиб бешеный еж

Число случаев бешенства на Южном Урале превысило четыре десятка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в июле 2022 года в регионе зафиксированы 6 случаев бешенства животных: еж – в Озерске, 3 домашних кошки – в поселке Увельский, в Челябинске (улица Тургоякская), в поселке Буранный Агаповского района, 2 домашние собаки – в Челябинске (улица Грибоедова) и поселке Увельский.

В поселках и микрорайонах областного центра, где выявлены погибшие животные, по распоряжению правительства Челябинской области установлен карантин и будет проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

С начала 2022 года в Челябинской области от смертельного вируса погибли 43 четвероногих – 17 собак, 2 енотовидные собаки, 10 лис, 11 кошек, 2 декоративных крысы и 1 еж.

Россельхознадзор напоминает, что бешенство – опасное инфекционное заболевание, которое приводит к специфическому энцефалиту (воспалению головного мозга), что приводит к смерти. Люди заражаются от больных животных при укусе, оцарапывании или ослюнении (вирус передается со слюной). Единственная профилактика бешенства у сельскохозяйственных и домашних животных – регулярная вакцинация.

Челябинск, Виктор Елисеев

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