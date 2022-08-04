В Челябинске пройдут сплошные проверки водителей

Челябинцев предупредили о сплошных проверках автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, завтра, 5 августа, на территории города Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей.

Наряды ДПС будут выявлять грубые нарушения правил дорожного движения. Также в задачи рейда входят предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений.

Подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе, отметили в силовом ведомстве.

Госавтоинспекция Челябинска напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водителям грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в 30 тысяч рублей. При повторном совершении нарушения предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 2-х лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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