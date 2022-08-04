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Четверг, 4 августа 2022, 17:24 мск

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Бездомные псы напали на центр иппотерапии под Челябинском. Погибли животные

Стая бездомных собак растерзала 15 животных под Челябинском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в центре иппотерапии «Добрая лошадка» в Сосновском районе. Об этом сотрудники центра рассказали в социальных сетях.

По словам зоозащитников, нападение попало на запись камеры видеонаблюдения. Стая из пяти взрослых собак порвала сетку вольера, где размещались кролики. Псы растерзали почти всех находившихся в вольере животных – всего 15 крольчих и крольчат. Гибели смогли избежать лишь два животных, находившихся в другой клетке – незваные гости не смогли справиться с ее защитой.

Жаловаться на произошедшее в силовые органы сотрудники центра не планируют. Вольер готовят к ремонту. Челябинцев просят принести в центр самок кроликов, если у них есть такая возможность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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