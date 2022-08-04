Магнитогорец потерял полмиллиона рублей, решив запастись дизельным топливом

Житель Магнитогорска лишился почти полмиллиона рублей, планируя покупку дизельного топлива.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Левобережный» обратился 30-летний житель города.

Мужчина рассказал, что решил приобрести дизельное топливо и разместил объявление о покупке в сети Интернет. С ним связался мнимый продавец. Дизельного топлива у предприимчивого южноуральца не было, но это его не смутило. Аферист прибег к нехитрой схеме: мошенник находит покупателя, с которым договаривается о продаже топлива, представившись продавцом. Затем находит реального продавца топлива и, выступая уже в роли покупателя, договаривается о времени и месте доставки, а заодно просит прислать на электронную почту фото автоцистерны с дизельным топливом. Это изображение он отправляет покупателю, который спокойно переводит деньги мошеннику. Но товар, естественно, не получает так как настоящий продавец деньги не получил. Магнитогорец, попавшийся на удочку афериста, потерял 456 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Левобережный», возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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