Попытка №2: в мэрии определились с новыми почетными гражданами города

В преддверии очередного Дня города в мэрии составили список претендентов на звание «Почетный гражданин Челябинска».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году кандидатов всего два – пластический хирург Александр Пухов и депутат Городской думы от Советского района, гендиректор ООО «ВИПР» Виталий Рыльских.

Хирург Пухов мало известен большинству горожан, несмотря на то, что его в свое время активно пиарили его пациентки оперная певица Елена Образцова и телеведущая Елена Малышева. Виталий Рыльских – личность в городе более известная. Это уже вторая попытка сделать депутата почетным горожанином.

Первый раз разговоры о том, что его внесли в список, появились в 2018 году. Кстати, тогда вместе с ним тоже фигурировал Пухов.

Напомним, в июле того года администрация Челябинска предложила внести изменения в положение о присуждении почетного звания. Среди прочего предлагалось разрешить номинирование на звание почетного гражданина Челябинска лиц, имеющим судимость по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса. В связи с этим и появились слухи о желании властей дать звание авторитетному депутату Виталию Рыльских, осужденному в молодости по тяжким статьям, в том числе, и за незаконное хранение оружия.

Однако в итоге скандальные поправки оставили за бортом, ограничившись лишь расширением числа избираемых горожан: если ранее Дума могла присвоить звание лишь двум персонам, то теперь это ограничение снято. Что касается г-на Рыльских, то он заявил, что даже не претендовал на звание почетного гражданина. Пухова тогда в итоговом списке тоже не оказалось.

И вот теперь информация уже официальная – она размещена на сайте мэрии. Причем, согласно регламенту, звание могут получить оба. История с награждением разворачивается на фоне уголовного дела о мошенничестве с муниципальной землей:

«Директор ООО «Заповедник», используя подложные документы, арендовал землю, а затем выкупил ее по льготной цене. Реальную стоимость участка оценили в 115 млн рублей», – пишет 31 канал. Виталий Рыльских является соучредителем ООО «Заповедник».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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