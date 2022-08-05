90-летнего южноуральца нашли через четыре дня после пропажи

В Челябинской области нашли 90-летнего пенсионера, пропавшего в понедельник.

Как сообщал ранее «Новый День», 1 августа 90-летний житель деревни Киржакуль Сосновского района вышел за ягодами в близлежащий лесной массив и пропал. На следующий день родственники пенсионера обратились в полицию.

Поиски мужчины длились четыре дня. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, близкие люди, соседи, пожарные и спасатели, полиция каждое утро собирались и по карте определяли квадраты местности для очередных поисковых работ.

Сегодня, 5 августа, утром житель соседней деревни привез к дому на своем автомобиле разыскиваемого пенсионера. Дедушка сильно ослаб и вопросами его не мучают. Для оказания необходимой помощи была сразу же вызвана скорая. Несмотря на усталость, он смог вместе со спасателями самостоятельно дойти до дома и успокоить близких.

Челябинск, Виктор Елисеев

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