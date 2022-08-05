На Урале устроили травлю семье ученицы, рассказавшей о домогательствах учителя

Педагоги сельской школы в Челябинской области ополчились на семью ученицы, обвинившей учителя физкультуры в домогательствах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история развернулась в школе одного из сел Аргаяшского района. Семья девушки узнала о произошедшем уже после того, как та покинула учебное заведение.

Решение дочери уйти из 10-го класса стало тогда для матери подростка неожиданностью. Она, сама работавшая учителем начальных классов в той же школе, хотя и находившаяся в декретном отпуске, не могла даже предположить, что толкнуло девушку покинуть образовательное учреждение.

Лишь когда дочь вернулась домой после перевода колледжа на дистанционное обучение, в семье подростка узнали шокирующую правду: кто-то позвонил в полицию и сообщил, что девушку домогался учитель физкультуры. Происходило это в 2020 году, когда девочке было 15 лет, педагогу – 40.

«Учитель физкультуры ей сначала писал в мессенджерах. Он присылал ей там свои фотографии – голые, ниже торса, – цитирует 74.ru мать школьницы. – Потом он ее приглашал в свой кабинет в спортзале. Когда мы со Следственным комитетом приезжали туда, она показывала, как он ее на стол укладывал, руками лазил».

Девушка рассказала родственникам, что боялась одна ходить в столовую, потому что та располагается рядом со спортзалом. Но в один из дней избежать встречи с учителем не удалось. «Она как-то вышла, а учитель физкультуры ее за руку поймал и держит. Звонок прозвенел на урок, а у него «окно», и он ее в свою каморку затащил. Он не боялся ни камер, ничего! – рассказала мать школьницы. – В большом спортзале камера есть одна, а в его кабинете уже нет. И ключ от кабинета был только у него. Учитель химии мне той весной звонила как-то, жаловалась: «Дочка ваша на 20 минут ко мне опоздала! И пришла какая-то неадекватная». Получается, тогда это и произошло».

Когда началось разбирательство, педагогический коллектив встал на сторону учителя. Педагоги даже подписали петицию с требованием вернуть учителя в школу. Впрочем, увольнять физрука и так не торопились: лишь когда расследование уголовного дела подошло к концу, в январе 2022 года, педагог был уволен из школы. Руководитель образовательного учреждения настаивает: раньше для этого не было оснований, так как ничего, кроме слухов, не было. Тем более что после начала расследования учителя отстранили от занятий.

Семью же пострадавшей девушки обвинили в преследованиях невинного человека. В соцсетях на нее обрушился поток обвинений и отвратительных комментариев. Исписали и забор, ограждающий дом семейства.

В январе 2022 года следователь сообщил семье девушки, что в ближайшее время передаст дело в суд. Но в судебную инстанцию оно поступило лишь 18 марта, суд состоялся 25 марта. В суде физрук вину по предъявленному обвинению признал. Но уголовное дело было закрыто за истечением срока давности: педагога обвинили лишь в домогательствах – срок давности по этому преступлению составляет 2 года, хотя имел место сексуальный акт, и пострадавшая отрицает, что хотела этого.

Поскольку дело закрыли не по реабилитирующим основанием, в образовательных учреждениях мужчина теперь работать не сможет. Однако мать девушки считает, что он должен был понести более жесткое наказание.

Между тем, в самой школе даже после того, как бывший педагог признал вину, сочувствуют скорее ему, чем девочке и ее семье. А матери, вышедшей недавно из декретного отпуска, и вовсе прозрачно намекнули, что ей не стоит возвращаться на работу. «Я вышла, директор в этот же день ко мне подходит и говорит: «Для вас работы, наверное, не будет. Три первых класса не набирается, только два». Я в шоке на нее смотрю: «Как не будет? А мое декретное место? Вы же приняли человека на это место». Она ничего мне на это не ответила». Хотя приняли человека без педобразования, она просто курсы прошла», – рассказала педагог.

Дочь женщины в настоящее время пытается справиться с произошедшим. По словам матери, у нее «скачет» настроение, периодически девушка впадает в апатию и депрессию. Семья пытается поддержать ее, убедив, что жизнь не закончилась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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