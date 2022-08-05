В воздухе Челябинска зафиксировали превышение ПДК взвешенных частиц

Повышенное содержание взвешенных частиц в воздухе было зафиксировано утром сегодня, 5 августа, в центре Челябинска. Об этом заявила депутат Центрального райсовета Елена Вахтина со ссылкой на данные карты независимых датчиков состояния окружающей среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно опубликованному в телеграм-канале парламентария скриншоту, в 9:38 содержание взвешенных частиц диаметром менее 10 микрометров (PM10) составляло 107,72 микрограмма на кубический метр. Это на 7,72 микрограмма выше ПДК. Показатель PM2.5 составляет 39,95 микрограмма на кубический метр.

«Взвешенные частицы сами по себе и в комбинации с другими загрязнителями представляют очень серьезную угрозу для здоровья человека, – утверждает автор статьи, опубликованной на сайте Испытательного центра МГУ. – Эти частицы способны проникать глубоко в легкие и оседать там. Концентрации значительно более низкого уровня, чем 100 мкг/м3, выраженные в виде ежедневной осредненной концентрации РМ10, оказывают свое влияние на показатели смертности, статистику возникновения респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также на другие показатели состояния здоровья.

Именно по этой причине в пересмотренном варианте критериев качества атмосферного воздуха, рекомендованных ВОЗ для стран Европы не дается рекомендуемый критерий по краткосрочным осредненным концентрациям. Исходя из рекомендаций ВОЗ, в странах ЕС установлены пределы порогового воздействия для РМ10. Для среднесуточной концентрации не допускается превышения порогового уровня 50 мкг/м3 более чем 35 раз в течение года, среднегодовая концентрация не должна превышать уровня в 40 мкг/м3».

Как отмечает депутат Вахтина, судя по показаниям датчика, всплески содержания взвешенных веществ в центре города фиксировались, начиная с 5 часов утра пятницы.

Напомним, с 3 августа в областном центре и ряде других городов Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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