Из-за ремонта на путях трамваи в Челябинске сменят схему движения

Несколько трамвайных маршрутов в Челябинске изменят «ночную» схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на трамвайных путях по улице Цвиллинга закрывается движение трамваев, начиная с сегодняшнего дня, 5 августа, и до окончания работ:

с понедельника по пятницу каждую ночь с 00:00 до 05:00,

с пятницы на субботу с 00:00 до 06:00,

с субботы на воскресенье с 21:00 до 06:00,

с воскресенья на понедельник с 21:00 до 05:00.

Движение трамвайных маршрутов, рейсы которых попадают на указанное время, будет организовано следующим образом:

№3 ЧМК – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС (в оба направления);

№5 ЧЭМК – ул. Горького – ул. Труда – ул. Карла Маркса – ул. Горького – ЧЭМК;

№7 ЧГРЭС – ул. Карла Маркса – ул. Труда – ЧГРЭС;

№16 ул. Чичерина – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС (в оба направления).

Челябинск, Виктор Елисеев

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