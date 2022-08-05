Из-за ремонта на путях трамваи в Челябинске сменят схему движения

Несколько трамвайных маршрутов в Челябинске изменят «ночную» схему движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на трамвайных путях по улице Цвиллинга закрывается движение трамваев, начиная с сегодняшнего дня, 5 августа, и до окончания работ:
с понедельника по пятницу каждую ночь с 00:00 до 05:00,
с пятницы на субботу с 00:00 до 06:00,
с субботы на воскресенье с 21:00 до 06:00,
с воскресенья на понедельник с 21:00 до 05:00.
Движение трамвайных маршрутов, рейсы которых попадают на указанное время, будет организовано следующим образом:
№3 ЧМК – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС (в оба направления);
№5 ЧЭМК – ул. Горького – ул. Труда – ул. Карла Маркса – ул. Горького – ЧЭМК;
№7 ЧГРЭС – ул. Карла Маркса – ул. Труда – ЧГРЭС;
№16 ул. Чичерина – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС (в оба направления).
Челябинск, Виктор Елисеев
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