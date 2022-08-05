В Челябинске на мусороперерабатывающем заводе нашли тело девушки

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, утром 4 августа на территории мусороперерабатывающего завода в одном из районов Челябинска обнаружено тело 19-летней горожанки с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

По подозрению в убийстве задержали 39-летнего сожителя матери погибшей. По предварительным данным, мужчина и падчерица не ладили между собой. Во время очередной ссоры отчим задушил девушку.

В настоящее время челябинец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие продолжается. В ходе судебно-медицинского исследования будет установлена причина смерти челябинки. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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