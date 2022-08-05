Душное настроение: режим НМУ на Южном Урале продлили на пять дней

В Челябинской области продлили режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, наблюдаются в регионе с 3 по 10 августа.

В Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше и Сатке режим НМУ первой степени опасности продлился с 19 часов 5 августа до 19 часов 5 августа.

По информации регионального министерства экологии, с 3 по 5 августа территориальная система мониторинга качества атмосферного воздуха регистрировала превышения загрязняющих веществ по сероводороду, взвешенным частицам, формальдегиду. «Указанные превышения обусловлены комплексным воздействием всех источников загрязнения, включая промышленные предприятия, автотранспорт, объекты коммунальной инфраструктуры, а также вторичным загрязнением, возникающим в результате химической трансформации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», – отметили представители ведомства.

За текущий период НМУ передвижной лабораторией ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» на территории Челябинска выполнено 12 выездов, в рамках которых проведено 162 определения концентраций загрязняющих веществ. Все данные незамедлительно в надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

С 19 часов 4 августа до 19 часов 10 августа режим «черного» неба продолжит действовать в Карабаше. С 8 часов 7 августа до 19 часов 8 августа угроза смога объявлена в Магнитогорске.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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