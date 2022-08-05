Коммерсанту, давшему взятку вице-мэру Челябинска, назначили многомиллионный штраф

Суд вынес приговор предпринимателю, на взятке от которого погорел вице-мэр Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 5 августа, Советский районный суд Челябинска признал директора и учредителя ООО «Суворов АйТи» виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в июне 2021 года бизнесмен передал заместителю главы Челябинска Олегу Извекову 225 тысяч рублей за оказание содействия в заключении муниципального контракта на поставку тепловизоров на сумму 3,5 миллиона рублей. Это была половина взятки, о которой договорились коррупционеры.

Коммерсант признал вину по предъявленному обвинению в полном объеме, в содеянном раскаялся. Однако это не помешало государственному обвинителю потребовать приговорить его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в 9 миллионов рублей.

Но судья решил не отправлять бизнесмена в колонию, ограничившись штрафом. Правда, его размер оказался выше запрашиваемого прокуратурой. Согласно приговору, предприниматель должен выплатить государству сумму, в 30 раз превышающую размер взятки, то есть 13,5 миллионов рублей.

Коммерсант не исключает, что будет оспаривать это решение.

Напомним, приговор Извекову по этому эпизоду был вынесен в июне текущего года. Суд оштрафовал его на 22,5 миллиона рублей, лишив также права в течение 4 лет занимать определенные должности. На его недвижимость и финансы наложен арест до фактического исполнения наказания.

Кроме того, Извеков признался в даче взятки заместителю главы Саткинского района. Разбирательство по этому делу еще не завершено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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