Исчезнувшего воспитанника детдома нашли на крыше

В Челябинской области спасатели и полиция сняли с крыши многоквартирного дома подростка, сбежавшего из детдома.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 4 августа, днем в Усть-Катаве жильцы и прохожие возле одного из домов по улице Социалистической заметили на крыше подростка.

Парень был явно расстроен, и дальнейшие его планы вызвали у них серьезное беспокойство. К месту ЧП были сразу вызваны спасатели, сотрудники полиции, скорой помощи, прокуратуры.

«Воспитанник местного детдома смог попасть на крышу через чердачное помещение, оставшееся открытым после недавних ремонтных работ. Попытки остановить 15-летнего парня делали все, но вернуть вниз удалось спасателям, – рассказали представители службы. – Именно они поднялись на крышу, поговорили с расстроенным юношей, расспросили о проблемах и объяснили, что неразрешимых вопросов не бывает».

Юноша вместе со спасателями спустился вниз и был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Сейчас в произошедшем разбирается министерство социального развития Челябинской области

Челябинск, Виктор Елисеев

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