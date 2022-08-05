Киану Ривз начнет сериальную карьеру и встретится с серийным убийцей

Киану Ривз сыграет в телесериале про первого серийного убийцу Америки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киану Ривз сыграет одного из главных героев в сериале «Дьявол в белом городе», посвященном истории доктора Генри Говарда Холмса, которого называют первым серийным убийцей в США.

В основу сериала, предназначенного для стриминговой платформы Hulu, лег одноименный роман Эрика Ларссона. Его сюжет строится вокруг Всемирной выставки 1893 года в Чикаго и построенной к ее проведению гостиницы, получившей после того, как стала известна жуткая история, название «Замок смерти».

Владельцем комплекса был фармацевт Генри Говард Холмс. Часть помещений использовалась в качестве комнат для постояльцев, часть – отдали под торговые помещения. Но на верхние этажи «замка» хозяин не пускал никого. Лишь через год после выставки, когда Холмс был арестован, а сторож комплекса рассказал, что владелец запрещал ему прибираться на верхних этажах здания, полиция узнала, что там происходило.

По разным данным, маньяк убил от 20 до 350 человек, в основном – женщин-блондинок. Значительная часть его жертв были его сотрудниками. Сам Холмс признался в 27 убийствах.

Права на экранизацию романа Эрика Ларссона в 2010 году приобрел Леонардо ДиКаприо. Он вместе с Мартином Скорсезе выступит исполнительным продюсером сериала. Режиссером станет Тодд Филд.

Киану Ривз исполнит роль Дэниэла Бернема, архитектора, возглавлявшего Всемирную выставку в Чикаго. Это будет первый «сериальный» опыт актера.

Дата премьеры телешоу его создатели пока не называют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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