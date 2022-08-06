В центре Челябинска столкнулись три маршрутки. Есть пострадавшие

Челябинка пострадала в столкновении трех маршруток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в пятницу, 5 августа, в 15:15 на остановке «Детский мир» на проспекте Ленина.

35-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №218, отвлекся от управления и врезался в стоявший перед ним автомобиль «Пежо» с номером маршрута №3. От удара микроавтобус отлетел в остановившийся на этой же остановке «Хендай», следовавший по маршруту №56.

В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка маршрутки №3.

По факту аварии возбуждено административное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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