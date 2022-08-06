В Челябинской области мотоциклист погиб на соревнованиях

Челябинка пострадала в столкновении трех маршруток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодняЮ 6 августа, в селе Миасское Красноармейского района во время официальных соревнований по эндуро-кроссу (эта дисциплина предполагает агрессивный стиль езды по бездорожью). О произошедшем друзья южноуральца рассказали в социальных сетях.

53-летний спортсмен травмировался на соревнованиях, рассказали челябинцы. Травмы оказались не совместимыми с жизнью. «Прощание и похороны состоятся ориентировочно во вторник», – пишут друзья мотоциклиста.

В следственном управлении СКР по Челябинской области начали проверку по факту гибели южноуральца. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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