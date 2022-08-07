На Таганае шестилетний ребенок пострадал во время восхождения

Шестилетнюю девочку эвакуировали с травмой головы из национального парка «Таганай».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, спасатели Златоустовского отряда областной ПСС эвакуировали 6-летнего ребенка, получившего травму головы во время восхождения на плато.

«Крутой, скальный участок от Приюта «Таганай» до Откликного гребня с северной стороны – часть одного из маршрутов национального парка «Таганай». Тропа популярна у туристов и проходится без применения альпинистского снаряжения, – рассказали представители спасателей. – Однако, горы есть горы, и они требуют от каждого повышенной осторожности и внимания».

Вероятно, во время восхождения одной из групп из-под ног ее участника вырвался камень. Находившиеся внизу люди не успели отреагировать и уйти в сторону, и камень попал в голову ребенку.

По словам матери, от внезапного удара девочка на мгновение потеряла сознание. Ссадины на лице, гематомы в месте ушиба и сонливость указывали на серьезность полученной травмы и необходимость немедленной эвакуации ребенка в больницу.

«Очевидцы происшествия вызвали спасателей. По описанию местности было установлено место ЧП, куда на квадроциклах выехала дежурная смена, – рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы. – Всю дорогу отец держал ребенка на руках, девочка время от времени засыпала».

На Центральной усадьбе национального парка пострадавшую передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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