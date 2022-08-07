В Челябинской области автобус столкнулся с легковушкой. Есть пострадавшие

На южноуральской трассе столкнулись ВАЗ и автобус с полусотней пассажиров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, авария произошла в воскресенье, 7 августа, на территории Усть-Катавского района.

По предварительным данным в 04:05 на 1628 км автодороги Москва – Челябинск 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавший навстречу автобус Yutong (маршрут Соль-Илецк – Екатеринбург).

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажирка доставлена в больницу. В автобусе находилось 40 пассажиров, никто из них не пострадал. Автобус ехал в направлении Екатеринбурга.

На место прибыло 3 экипажа ДПС, было организовано реверсивное движение.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель отечественной автомашины жил в Усть-Катаве, за нарушение ПДД к административной ответственности привлекался 1 раз.

На месте работает полиция, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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