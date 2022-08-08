В Челябинске стартует заключительный этап опрессовки

10 августа в Челябинске стартует завершающий этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Астахов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», централизованные гидравлические испытания продлятся до 24 августа.

Под отключение попадут 145 жилых многоквартирных домов, 12 детских садов, 11 учебных и 4 лечебных учреждения в Тракторозаводском районе города.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

С перечнем домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться по ссылке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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