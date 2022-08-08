Уральские металлурги передают контроль за отгрузкой продукции цифре

ММК совершенствует контроль за отгрузкой продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в двух крупнейших листопрокатных цехах компании внедрена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система контроля погрузки продукции (СКПП).

Совместная разработка ООО «ММК-Информсервис» и ЗАО «КонсОМ СКС» является частью единой системы контроля грузоперевозок на комбинате. Она позволяет практически до нуля снизить риски возможных претензий покупателей из-за поставки несоответствующей заказу продукции.

На каждый рулон металлопродукции в ЛПЦ №4 и №10 наносится QR-код, который система считывает в онлайн-режиме при движении состава, распознавая при этом номер вагона и определяя правильность погрузки. Полученная информация обрабатывается в автоматическом режиме и при выявлении несоответствий рассылаются оповещения на электронную почту специалистам цеха. Все данные об отгружаемой продукции, включая фотографии каждого горячекатаного рулона, хранятся в СКПП.

Новая разработка интегрирована в уже действующие на предприятии системы, в том числе в «Систему контроля наличия вагонов», которая была модернизирована и оснащена новыми датчиками. Все это позволило улучшить показатели комплексной системы автоматизации контроля, эффективность которой подтверждается отсутствием за последние месяцы претензий потребителей из-за поставок продукции, не соответствующей их заказам. Листопрокатный цех №10 показал практически двукратный рост показателя OTIF до 78 % (On-Time-In-Full, «вовремя и в полном объеме» – целевой ориентир отгрузки заказов потребителю с точностью попадания в «окно поставок» в интервале плюс-минус три дня с вероятностью 70%).

Продажи точно в срок – одна из ключевых задач, установленных стратегической инициативой компании «Фокус на клиентов». По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, «комбинат планирует достичь уровня лучших мировых показателей по размеру окна поставки и точности попадания в него, значительно повысив свой уровень клиентоориентированности и укрепив позиции лучшего поставщика для ведущих металлопотребляющих отраслей России».

Челябинск, Виктор Елисеев

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