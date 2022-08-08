За доступ к безналичной оплате в общественном транспорте многим челябинцам придется заплатить наличкой

Жителей Челябинска пытаются приучить пользоваться транспортными картами.

Как уже сообщал «Новый День», с 10 августа подорожает проезд в общественном транспорте областного центра. Дешевле всего будет ездить по транспортной карте: стоимость одной поездки составить 25 рублей с возможностью сделать пересадку в течение 60 минут.

Для сравнения: при оплате банковской картой стоимость проезда возрастает до 26 рублей, при этом возможность пересадки исчезает. Те, кто привык рассчитываться наличными, будут платить 30 рублей за билет и тоже без возможности бесплатной пересадки.

Удобна транспортная карта еще и тем, что на нее можно записать проездной, который с 10 августа существенно подешевеет. При этом проездной на карте можно совмещать с кошельком.

Проблема лишь в том, что пока приобрести транспортную карту можно только в 7 пунктах, а для миллионного города это слишком мало.

Сегодня министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что список мест, где можно приобрести карту, будет существенно расширен. Правда, самые удобные варианты предполагают наличный расчет, что выглядит достаточно курьезно на фоне стремления властей отучить пассажиров использовать наличку в общественном транспорте.

Итак, с 9 августа приобрести карты можно будет в головном офисе «Челябинвестбанка» на площади Революции, с 10 августа – у кондукторов, но только за наличный расчет. В этот же день карты начнут продавать на автовокзалах и тоже только за наличку.

С 13 августа карты можно купить во всех подразделениях «Челябинвестбанка». Наконец, 13 и 14 августа их будут реализовывать в ТРК «Космос», «Кольцо» и «Горки».

Напомним, за саму карту нужно будет заплатить 50 рублей.

Еще одна проблема заключается в том, как пополнять карту, когда на ней закончатся средства или истечет срок действия проездного. Пока это можно сделать только в тех 7 пунктах, где сегодня продают карты, либо через Сбербанк (онлайн, в банкомате или отделении), а также в отделениях «Челябинвестбанка». Система весьма неудобная – тем, кто не является клиентом Сбербанка (а таких довольно много), приходится тратить время, чтобы добраться до пунктов пополнения и зачастую отстоять в очереди. О каких-то изменениях в этой системе не сообщалось.

Челябинск, Павел Зварзин

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