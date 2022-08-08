Челябинцы смогут напрямую улететь в Казань и Владикавказ

Из челябинского аэропорта запустили прямые рейсы в Казань и Владикавказ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейсы из Челябинска будет выполнять одна из региональных авиакомпаний.

По данным сайта аэропорта «Челябинск», вылеты в Казань будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Полет займет от 1 часа 40 минут. Стоимость билета будет начинаться от 7,2 тысячи рублей. С сентября стоимость снизится до 4,5 тысяч рублей.

Рейсы во Владикавказ запланированы во вторник и пятницу. Время полета составит 3 часа 10 минут. Цена билета с багажом чуть превысит 11,5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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