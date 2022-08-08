Уход из России стоил собственнику южноуральского завода полмиллиарда рублей

Ушедший из России американский собственник завода в Челябинской области потеряет почти полмиллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость активов компании Ball после заявлений об уходе из России снизилась на 435 миллионов долларов. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report.

Напомним, корпорация была лидером в производстве алюминиевых банок и крышек в России. В 2021 году она произвела 5,6 миллиарда единиц продукции (это 60% – 65% всего объема в России и 5% от общего объема производства Ball).

После начала СВО на Украине в компании заявили о намерении продать бизнес в России и приостановке инвестиций в российские структуры корпорации. Это не лучшим образом отразилось на ее стоимости.

«Дела у Ball вообще не очень, – пишут авторы канала. – Ей не хватает спроса, из-за чего приходится закрывать фабрики даже на родине, в США. Стоимость акций компании стабильно падает уже несколько месяцев, а после публикации результатов за II квартал она просела еще на 15%. Ball пытается возместить потери, увеличив объем минимального заказа для своих клиентов в шесть раз, но пока это не помогает».

В Челябинской области производство алюминиевой тары запустили в 2008 году британские инвесторы. В 2016 году предприятие выкупили американцы. Оно является самым производительным из трех заводов корпорации в России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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