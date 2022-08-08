Челябинскую область окутал дым югорских пожаров

Дым от природных пожаров на территории ХМАО добрался до Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе министерства экологии Челябинской области, неприятный запах гари отмечают в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

Согласно данным спутникового мониторинга, опубликованным ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», лесными пожарами охвачены значительные территории Ханты-Мансийского автономного округа. В ХМАО из-за лесопожарной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации, отметили в ведомстве.

«По информации Челябинского ЦГМС, неблагоприятные метеорологические условия в столице Южного Урала сложились из-за присутствия в нашем регионе антициклона, который ослабил ветер и создал застойные явления, что способствовало скоплению загрязняющих веществ от промышленных предприятий и автотранспорта в атмосферном воздухе. Вместе с тем по восточной периферии антициклона распространяются дымные шлейфы множественных очагов природных пожаров с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мелкодисперсные продукты горения – попросту говоря, дым – могут частично проникать на территорию Челябинской области», – заявили представители минэкологии.

Сегодня, 8 августа, в 5 часов утра отмечали туман в окрестностях станции в Нязепетровске, дымка была в Аргаяше и Бродокалмаке; в 8 и 11 часов отмечена дымка в Троицке. С утра на неприятный запах гари и густой смог жалуются жители Челябинска.

Согласно прогнозу Гидрометцентра на территории Челябинской области в период с 8 по 10 августа ожидается слабый ветер (1-3 метра в секунду) преимущественно северного, северо-восточного направлений.

«При сохранении существующих метеорологических условий и с учетом прогноза возможно дальнейшее распространение продуктов горения от очагов, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе, на территорию Челябинской области, в том числе Челябинска», – предупредили чиновников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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