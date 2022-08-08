Бывшего замглавы уральского района будут судить за взятку

Экс-заместитель главы Ашинского района предстанет перед судом.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Ашинского района, обвиняемого в получении взятки.
По данным следствия, сотрудниками контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки установлено, что в 2018 году чиновник помог коммерческой организации в приеме и оплате работ по строительству очистных сооружений, произведенных с нарушением строительных норм и требований. За это он получил от директора компании 800 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
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