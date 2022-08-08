В Челябинске пропал 11-летний пациент больницы

В Челябинске ищут 11-летнего школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция и волонтеры разыскивают 11-летнего жителя Челябинска.

Сегодня, 8 августа, мальчик ушел из больницы в Центральном районе областного центра в неизвестном направлении.

Приметы школьника: рост 134 сантиметра, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в черную кофту с белым принтом, серую футболку с рисунком, серые спортивные штаны, серо-зеленые кроссовки, черно-красную кепку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении юного челябинца, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-902-594-43-14, 8-963-648-96-64.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»