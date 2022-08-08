В Челябинске официально назначили нового руководителя УМВД

Новый руководитель УМВД по Челябинску избавился от приставки «и.о.".

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сегодня, 8 августа, в управлении МВД России по Челябинску под председательством начальника областного полицейского главка Михаила Скокова состоялось совещание, на котором главный полицейский Южного Урала представил нового руководителя крупного территориального подразделения МВД. Челябинское управление МВД возглавил полковник полиции Андрей Меньшенин.

«У Андрея Меньшенина большой опыт оперативной работы, в системе МВД он служит 20 лет, в его багаже несколько лет службы в должности начальника полиции города. Он не понаслышке знает болевые точки деятельности челябинского гарнизона полиции», – отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Напомним, в конце июня нынешнего года прежний руководитель УМВД по Челябинску Сергей Миронов перешел в областной полицейский главк на должность заместителя начальника тыла. Исполняющим обязанности начальника управления назначили Андрея Меньшенина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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