Жителей Магнитогорска ошеломила пробежка лося через центр города

Магнитогорцы столкнулись с лосем посреди города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», забег сохатого через центр Магнитогорска произошел в минувшие выходные. Горожане успели снять его на видео и выложили в социальных сетях.

На ролике животное пробегает мимо автозаправки и пересекает дорогу. Причем происходит все это, по словам изумленного магнитогорца, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Завенягина, то есть в самом что ни на есть центре города. Еще один из южноуральцев снял лося в районе ледового дворца «Металлург».

Как предположил эколог Александр Лагунов, в город сохатого могло занести из-за начавшегося у животных брачного периода. «Второе объяснение: доказано, что пути миграций у животных со временем входят в генетическую память, – цитирует ученого «Первый областной». – В Миассе, например, лоси регулярно отмечаются в городе отчасти потому, что здесь ранее, десятки лет назад, проходили пути миграции этого вида».

Челябинск, Виктор Елисеев

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