В воздухе Челябинска зафиксировали превышение вредных веществ

Дым от югорских пожаров рассеется на Южном Урале лишь к концу недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, запах гари в регионе из-за пожаров в ХМАО может ощущаться еще в течение нескольких дней.

Ранее в ГУ МЧС по Челябинской области рассказали, что задымленность в результате природных пожаров в Югре наблюдается на территории 9 муниципальных образований Южного Урала (Кунашакского, Сосновского, Еткульского, Еманжелинского, Чесменского, Варненского, Карталинского районов, Челябинска и Копейска).

«9-10 и ночью 11 августа Челябинская область по-прежнему будет находиться под влиянием восточной периферии обширного антициклона. Преобладает ветер северо-восточного направления, 2-7 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду, который способствует распространению дыма лесных пожаров, наблюдающихся в Ханты-Мансийском автономном округе», – прокомментировал ситуацию начальник Челябинского ЦГМС Валерий Кочегоров.

В целом в министерство экологии за прошедшие сутки поступило более 100 обращений, касающихся ситуации с задымленностью и неприятным запахом гари.

«Стационарные посты и передвижные лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга» работают в круглосуточном режиме. В течение последних суток были зарегистрированы незначительные превышения по сероводороду и озону. В ночь на 9 августа фиксировались превышения по взвешенным частицам в Калининском районе. Информация о выявленных превышениях в полном объеме передана в надзорные органы для принятия мер для дальнейшего реагирования», – рассказал начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга» Владислав Коробкин.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, днем 11 августа с северо-запада будет приближаться холодный атмосферный фронт, и к вечеру направление ветра сменится на западное. В отдельных районах области пройдут кратковременные дожди. 12 августа понизится дневная температура воздуха, ожидается усиление ветра северо-западного направления, что должно привести к рассеиванию дымки и запаха гари.

Челябинск, Виктор Елисеев

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