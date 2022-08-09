Российские производители алкоголя оседлали санкционную волну

В России резко выросло производство алкоголя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам января-июля производство алкогольной продукции в России увеличилось на 11% год к году – с 906 миллионов литров до более чем 1 миллиарда литров. Это произошло из-за снижения импорта спиртного при сохранении спроса на него. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

При этом водка прибавила только 10% (за семь месяцев с начала года ее произвели 433 миллиона литров). А вот по некоторым другим видам результаты более впечатляющие.

Так, производство коньяка выросло на 20% – до 49 миллионов литров. Отметим, что еще весной этого года многие эксперты прогнозировали сокращение выпуска российских коньяков из-за санкционной политики Запада. Ведь до 70% этой продукции выпускалось с использованием импортных дистиллятов, в том числе из Франции и Испании.

Еще больше вырос выпуск игристых вин – на 30%, до 60 миллионов литров. Сокращение импорта и рост цен на зарубежные ликеры подстегнул рост производства ликеро-водочной продукции крепостью выше 25 градусов (+31%, до 68 миллионов литров). Объем выпуска слабоалкогольных напитков, завоевывающих все большую популярность среди молодежи, вырос в 1,5 раза – до 96 миллионов литров.

«Производство виски, текилы и джина в России пока в зародыше, но оно будет развиваться по мере необходимости замещать выпавшие объемы импорта. А вот с ромом особых проблем нет, поэтому алкогольным компаниям не приходится выпускать его самим», – резюмируют авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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