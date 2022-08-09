В День физкультурника в центре Копейска замрет автомобильное движение

В центре Копейска перекроют движение из-за велопробега.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничение движения автомобилей будет введено в центре Копейска в субботу, 13 августа, с 11:00 до 14:00. Об этом сообщает близкий мэрии телеграм-канал «НеКопейский рабочий».
«13 августа в Копейске будет проведен открытый массовый велопробег, посвященный Дню физкультурника и 115-летию города Копейска», – уточняют авторы канала.
В связи с проведением мероприятия с 11:00 до 14:00 будут перекрыты следующие улицы:
проспект Славы от ТРК «Слава» до пересечения проспекта Победы;
проспект Победы до пересечения с Коммунистическим проспектом;
Коммунистический проспект от пересечения проспекта Победы до пересечения улицы Темника;
улица Темника от пересечения Коммунистического проспекта до пересечения улицы Калинина;
улица Калинина от пересечения улицы Темника до пересечения проспекта Славы;
проспект Славы от пересечения улицы Калинина до ТРК «Слава», в том числе выезд из дворовых и прилегающих территорий.
Челябинск, Виктор Елисеев
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