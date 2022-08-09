Тараканы оккупировали детскую больницу в Челябинской области

Родителей юных пациентов магнитогорской больницы шокировало неприятное соседство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пациенты неврологического отделения детской больницы в Магнитогорске каждый день вынуждены наблюдать за тараканьими бегами. И это не образное выражение. О происходящем южноуральцы рассказали в социальных сетях, прикрепив к сообщению видео.

«Тараканы даже не бегают, а гуляют. Дети не спят, потому что эти твари время от времени падают с потолка прямо на них. Если такое творится в палатах, то что же в столовой?», – возмущаются магнитогорцы.

На прикрепленном видео запечатлены не так давно отремонтированные стены больницы. Выглядят они вполне пристойно, если бы не путешествующие по ним насекомые.

Руководство лечебного учреждения заверяет: обработку от насекомых и грызунов в помещениях проводят раз в три месяца, плановые работы намечены на 12 августа. Кроме того, в больнице пытаются бороться с непрошенными гостями с помощью допустимых к применению в учреждениях здравоохранения средств.

Возможно, избежать повторения не слишком приятной и далекой от санитарного благополучия ситуации поможет обещанное администрацией учреждения усиление контроля за хранением пациентами личных продуктов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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