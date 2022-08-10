В Челябинске подешевели проездные на общественный транспорт, но горожане не могут их купить

В Челябинске заработала новая схема оплаты проезда в общественном транспорте.

Как уже сообщал «Новый День», с сегодняшнего дня стоимость одной поездки за наличный расчет составляет 30 рублей, по банковской карте – 26 рублей, по транспортной карте – 25 рублей, причем в этом случае возможна пересадка в течение 60 минут без дополнительной оплаты. Месячный проездной на все виды транспорта подешевел до 1 тысячи 100 рублей.

С сегодняшнего дня транспортные карты должны продавать кондукторы (только за наличный расчет). Вчера вечером корреспондент РИА «Новый День» поинтересовался у кондуктора трамвая, числящегося в депо №1, сколько будет стоить транспортная карта-кошелек и будут ли их продавать вообще (такая карта подразумевает, что имеющаяся на ней сумма тратиться по мере необходимости, и ее не нужно пополнять каждый месяц, как проездной). Кондуктор оказался не в курсе, сообщив, что известна только цена проездного, да и то неизвестно, когда они появятся в продаже.

«С нами даже инструктаж пока не проводили, – сообщил сотрудник Горэлектротранса. – Знаю, что завтра небольшую часть карт в депо №2 распределят, а когда у нас появятся – неясно».

Однако сегодня оказалось, что и трамваях депо №2 с проездными проблемы:

«Хотел приобрести месячный проездной за 1100 рублей. Ни в одном из 4 трамваев, в которые я зашел, в продаже у кондукторов проездных не было, – рассказывает один из челябинцев соцсетях. – Думаю – ок. Заплатил 30 рублей и специально поехал в депо №2 на Свердловский тракт – 9а. И каково же было мое удивление: месячных проездных нет и там, и когда они будут в продаже – неизвестно...

Специалист записала мне номера телефонов и сказала звонить и узнавать. В итоге: испорченное утро, потраченные впустую время и деньги. Очень неприятная ситуация. Получается: проезд за наличный расчет повышен уже, а возможности купить проездной нет».

«Я сегодня утром ехал на трамвае, при мне женщина одна хотела купить транспортную карту, а у кондуктора их не было тоже», – вторит другой горожанин.

В министерстве дорожного хозяйства ситуации с депо №2 удивились: «Отдел транспорта администрации города сообщает, что там с утра в наличии 180 шт единых проездных карт и 200 шт простых транспортных карт». Однако челябинец настаивает: «Был в 8:10 утра там, сразу же после открытия. Проездных не было. Дали бумажку с номерами телефонов, сказали звонить и узнавать, когда они поступят в продажу».

Корреспонденты РИА «Новый День» позвонили по указанным номерами – это телефоны службы организации движения. Ни по одному номеру трубку не взяли.

Челябинск, Софья Артемьева

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