В Челябинске ищут подрядчика на строительство метро за 49,5 миллиардов

Власти Южного Урала объявили тендер на строительство метро.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее объявление появилось на портале госзакупок во вторник, 9 августа.
За разработку проектной документации и строительство линии скоростного транспорта «Север – Юг» в Челябинске АО «Челябинский транспорт» готово заплатить 49,5 миллиардов рублей.
В рамках контракта подрядная организация должна будет выполнить инженерные изыскания, разработку проектной и рабочей документации, в том числе получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Также подрядчику предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ по созданию первой линии метротрама протяженностью 11 километров, которая пройдет через Тракторозаводской, Советский, Центральный, Калининский и Курчатовский районы областного центра.
Прием заявок для участия в аукционе продлится до 9 часов 16 августа, в тот же день конкурсная комиссия подведет итоги торгов.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств составляет 0,5% (247,5 миллионов рублей).
Готовый проект подрядчик должен представить до 24 мая 2024 года, строительные работы завершить до конца 2025 года.
Напомним, ранее стало известно о выделении Челябинской области инфраструктурного кредита в 73 миллиарда рублей, который направят на строительство метратрама в областном центре. Деньги регион должен получить в 2024-2025 годах.
Челябинск, Виктор Елисеев
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