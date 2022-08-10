На Южном Урале мастер и инженер ответят за падение строителя с пятого этажа

В Челябинской области мастер и инженер строительной компании ответят в суде за получение работником высотной травмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мастера участка и инженера по охране труда строительный компании. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия южноуральцы не убедились, что работник компании оснащен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты от падения с высоты – страховочным поясом и привязью.

В результате в мае 2022 года в поселке Западный (микрорайона «Белый Хутор») рабочий при производстве монтажа железобетонных конструкций, находясь на высоте пятого этажа строящегося жилого дома без страховочного пояса, упал с высоты и получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»