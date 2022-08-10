Фирму семьи челябинского депутата еще раз оштрафовали на миллион за взятку

В Челябинске компании, принадлежащей семье депутата областного заксобрания, выписали второй миллионный штраф.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ООО «Дорстройгрупп», принадлежащее семье депутата Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, оштрафовали на 1 миллион рублей за коррупционное правонарушение.

Напомним, парламентария задержали в марте 2021 года. По версии следствия, в 2019 году пятеро бизнесменов, включая Аракеляна, «подарили» двум сотрудникам филиала федерального казенного учреждения «Росдортехнология» в Екатеринбурге два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Сначала депутата поместили в СИЗО, но в конце марта заменили меру пресечения на домашний арест. Защита депутата несколько раз пыталась обжаловать решения об аресте, но безуспешно. Лишь в декабре прошлого года домашний арест заменили на запрет определенных действий. К этому времени парламентарий полностью признал свою вину. Суд над ним и его подельниками стартовал в апреле нынешнего года.

К тому моменту к делу добавился еще один эпизод. По мнению следователей, возглавляющий «Дорстройгрупп» Аракелян передал должностным лицам ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 500 тысяч рублей за приемку и оплату фактически не выполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог федерального значения на территории области.

️Теперь дорожному предприятию придется выплатить за подобную «находчивость» руководителя 1 миллион рублей в качестве штрафа.

Напомним, ранее дорожную организацию уже оштрафовали на 1 миллион рублей за взятку сотрудникам «Росдортехнологии».

Челябинск, Виктор Елисеев

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