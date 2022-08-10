Полицейские, выбивавшие показания из невиновных южноуральцев, предстанут перед судом

В Челябинской области будут судить сотрудников полиции, побоями принуждавших задержанных к самооговору.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено уголовное дело в отношении четверых сотрудников ОМВД России по Кусинскому району, обвиняемых в превышении должностных полномочий, а также нарушении тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенном с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, в течение 2021 года полицейские избили двух мужчин и двух женщин, от которых требовали сознаться в совершении кражи и других преступлений. Также один из них незаконно получил сведения о телефонных разговорах и переписке мужчины из его сотового телефона. В дальнейшем выяснилось, что местные жители были невиновны.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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