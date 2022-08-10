Южноуральские туристы влипли в «пирамиду»

В Челябинской области расследуют действия мошенницы, завлекавшей туристов дешевыми авиабилетами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Уральская транспортная прокуратура и полиция выясняют обстоятельства деятельности челябинки, решившей реализовать стандартную схему финансовой пирамиды при продаже авиабилетов.

О предприимчивой горожанке рассказали попавшиеся на ее удочку южноуральцы. По словам туристов, бизнес-вумен предлагала туристам купить сертификаты, позволяющие приобрести авиабилет в любой город России всего за 5 тысяч рублей.

Многие не смогли отказать себе в удовольствии приобрести билет значительно дешевле рыночной цены. И некоторым повезло слетать в очередной отпуск с серьезной экономией. Кое-кто даже решил приобрести еще сертификаты.

Но так повезло не всем. Другие туристы внезапно выяснили, что возвращаться им придется уже за свой счет, причем покупать билеты уже по рыночной стоимости.

Оказалось, что предприимчивая челябинка использовала классическую схему «пирамиды»: недостающие средства за использованные сертификаты доплачивали за счет следующих участников программы. Но потом «пирамида» лопнула.

Поначалу бизнес-вумен обещала пострадавшим туристам вернуть деньги. Через какое-то время перестала выходить на связь.

Полиция и транспортная прокуратура начали проверку информации о действиях челябинки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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