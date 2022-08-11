Экс-глава уральского района предстанет перед судом за взятку в миллион рублей

Уголовное дело в отношении экс-главы Агаповского района направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение в отношении бывшего главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взяток

Напомним, задержали в мае нынешнего года. По данным следствия, в 2016-2018 годах глава района получил от представителя коммерческой организации около 1 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды принадлежащих району земельных участков сельскохозяйственного назначения. Взятки чиновник брал не только деньгами. Например, предприниматель «подарил» ему напольные часы.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»