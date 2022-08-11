В министерстве спорта Челябинской области новое назначение

В Челябинской области назначен заместитель министра спорта. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.

Как уже сообщал «Новый День», 20 мая 2020 года ушел в отставку министр Максим Соколов, 6 июня уволили его заместителя Александра Казакова. Освободившееся кресло заняла Елена Назимова. До сегодняшнего дня она работала начальником юридического отдела министерства образования. Ей установлен испытательный срок в течение 1 месяца.

Напомним, новым министром спорта Челябинской области стал Александр Гриб, ранее занимавший должность замминистра финансов региона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»