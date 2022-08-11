На юге Челябинской области ввели особый противопожарный режим

В Карталинском районе объявили особый противопожарный режим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение сегодня, 11 августа, подписал глава Карталинского района Анатолий Вдовин.

«Введен особый режим из-за увеличения опасности возникновения лесных пожаров, чему способствует жаркая погода и отсутствие дождей, а по прогнозу на ближайшие семь дней будет жаркая погода до +30 и выше, а также с усилением ветра до 15 метров в секунду», – пишет издание «Карталинская новь».

Согласно документу, особый противопожарный режим в Карталинском районе продлится с 11 по 21 августа. В случае, если погода не изменится, он может быть продлен.

В течение ближайших полутора недель жителям и гостям районе запрещено заходить в лес, разводить костры, сжигать сухую траву, бытовой мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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