Мигрант, задушивший тещу в Магнитогорске, восемь лет прятался от полиции

В Магнитогорске в суд направлено уголовное дело об убийстве пенсионерки в 2014 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего иностранца, обвиняемого в убийстве и краже.

По версии следствия, в июне 2014 года он пришел ночью в дом к бывшей теще и попросил деньги в долг. 60-летняя женщина отказала мигранту и высказала не слишком лестные замечания по его поводу. Тогда он набросился с тещу с кулаками, а затем задушил подушкой.

После совершения убийства иностранец похитил золотые украшения и два сотовых телефона на общую сумму 47,5 тысяч рублей, которые сдал в ломбард.

С места преступления он автостопом доехал до Санкт-Петербурга, где скрывался на протяжении 8 лет.

В ходе предварительного следствия признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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