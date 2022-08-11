В Челябинской области зафиксировали дефляцию

Челябинскстат зафиксировал снижение годовой инфляции в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс потребительских цен в июле текущего года по сравнению с декабрем 2021-го составил 109,94%. Такие данные приводит Челябинскстат в ежемесячном отчете.

Таким образом уровень цен в июле 2022 года снизился по сравнению с июнем на 0,29% (в июне ИПЦ составлял 110,23%).

Продовольственные товары, по-прежнему, лидируют по темпам роста цен. В июле их стоимость увеличилась по сравнению с декабрем на 10,77% (в июне – на 11,80%). Непродовольственные товары подорожали за семь месяцев на 8,61% (в июне – на 9,17%). Услуги прибавили в цене к декабрьским значениям 10,59% (в июне – 9,47%).

Рост цен на услуги связан с увеличением тарифов на коммунальные услуги.

Отметим, что незначительная дефляция фиксировалась к этом году в апреле, но тогда она составляла 0,03%, после чего рост цен продолжился.

Челябинск, Виктор Елисеев

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