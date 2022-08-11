В Челябинске уволили подозреваемого в мошенничестве замминистра

Власти Южного Урала расторгли контракт с замминистра здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об освобождении Александра Кузнецова от должности заместителя министра здравоохранения региона.

Согласно документу, контракт с чиновником расторгнут «в связи с прекращением допуска государственного служащего к сведениям, составляющим государственную тайну». Кузнецов уволен с должности с 11 августа.

Напомним, замминистра задержали 18 февраля этого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, а также мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

По версии следствия, чиновник способствовал заключению государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов на общую сумму 141 миллион рублей. Несмотря на завышенную стоимость оборудования, он настоял на оплате контрактов. В итоге ущерб региональному бюджету превысил 63 миллиона рублей.

До июня чиновник содержался в СИЗО. После того, как он пошел на сделку со следствием, его перевели под домашний арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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