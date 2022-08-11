Южноуральские леса охватывают пожары

В пяти муниципалитетах Челябинской области зафиксированы лесные пожары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, в регионе установился 4 класс пожарной опасности, местами он доходит до самого высокого – 5.

За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 5 лесных пожаров на площади 4 гектара. На тушении было задействовано 67 человек и 21 единица техники.

Возгорания произошли на территории Ашинского, Каслинского, Октябрьского, Увельского и Чебаркульского лесничеств.

«Не стоит забывать – пожароопасный период еще не закончен. Сейчас установилась сухая и ветреная погода. В предстоящие выходные просим всех жителей и гостей области быть предельно острожными с огнем в лесу», – сказал заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

Всего в текущем году на территории лесного фонда области ликвидировано 284 возгорания на площади 2 тысяч 462 гектаров, все пожары потушены в первые сутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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