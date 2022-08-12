На южноуральских трассах в начала года пострадали больше сотни байкеров

В Челябинской области ГИБДД начала акцию «Мотоциклист».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, по итогам 7 месяцев текущего года на территории региона совершено 132 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей мототранспортных средств.

В результате аварий 8 человек погибло, 137 получили травмы, в том числе погиб 1 и ранено 33 несовершеннолетних участника.

«С 12 по 14 августа в Челябинской области пройдет профилактическое мероприятие «Мотоциклист», в ходе которого сотрудники полиции примут меры, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, и выявление нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями мотоциклов, мопедов и скутеров», – рассказали представители силового ведомства.

Рейдовые мероприятия пройдут в местах массового отдыха южноуральцев, вблизи садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

В период активного мотосезона сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей мототранспортных средств быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, использовать мотошлемы и защитную экипировку, соблюдать скоростной режим.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»